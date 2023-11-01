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18:20, 1 ноября 2023Силовые структуры

Два военнослужащих-контрактника признались в убийстве семьи в Волновахе

В убийстве семьи в Волновахе признались двое военнослужащих ВС РФ, они задержаны

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Два контрактника Вооруженных сил России (ВС РФ) признались в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Коммерсантъ».

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Военнослужащие были задержаны через сутки после убийства. Согласно одной из версий, трагедия случилась из-за алкоголя. Жители предполагают, что причиной конфликта стало замечание, которое сделал глава семьи Эдуард Капканец в адрес военных за несколько часов до убийства.

У контрактников изъяли и отправили на экспертизу автоматы «Вал» или «Винторез», которые могли использоваться для преступления.

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