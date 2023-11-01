Россиянам раскрыли способы выгодно продать квартиру без риелтора

Эксперт Левченко: выгодно продать квартиру без риелтора поможет свежий ремонт

Выгодно продать квартиру без риелтора поможет свежий ремонт и предварительное изучение рынка. Способы быстро и без потерь реализовать жилье раскрыла россиянам эксперт по недвижимости Милана Левченко, сообщает телеканал «Мир24».

«Перед продажей в квартире необходимо навести порядок. Возможно, нужно немного обновить ремонт, проверить проводку, водоснабжение, провести генеральную уборку или убрать лишние вещи. Квартира должна быть привлекательной для потенциальных покупателей, чтобы они сразу смогли представить, как они здесь будут жить», — рассказала специалистка.

По словам Левченко, перед самостоятельной продажей нужно также узнать, сколько стоят такие квартиры у конкурентов, чтобы не продешевить или, наоборот, отпугнуть покупателей из-за слишком высокой цены. Кроме того, стоит задуматься о маркетинговой стратегии — например, разместить пост о продаже в социальных сетях, дополнив его фотографиями, или опубликовать объявление на популярных онлайн-сервисах недвижимости.

«Квартира должна быть доступна для показа покупателям. Желательно во время продажи договариваться о встречах в ближайшее время и не упускать клиентов», — добавила эксперт и уточнила, что не стоит запирать помещения и перекрывать доступ к коммуникациям.

Перед показом квартиры важно подготовить все необходимые документы — договор купли-продажи, ипотечные документы (если имеются) и документы о праве собственности. Лучше заранее собрать все нужные бумаги и подыскать нотариуса и адвоката для совершения сделки, рекомендует Левченко.

Ранее россиянам посоветовали не торопиться с приобретением квартир. Эксперты считают, что перед принятием решения о покупке нужно оценить все риски — спонтанные действия могут негативно сказаться на финансовом положении.