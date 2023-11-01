Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:50, 1 ноября 2023Среда обитания

Жителям российского города нарисовали газопровод

Улицу негазифицированного Красноярска украсили огромной картиной с газопроводом

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жителям Красноярска представили появившееся на одной из улиц 20-метровое изображение «Сила Сибири», сообщает «Подъем». Создатели граффити объяснили, что его сгенерировала нейросеть, и тайного смысла в нарисованном газопроводе искать не нужно.

В городском управлении культуры заявили, что объект, на котором появились и другие символы современной России, там не согласовывали, а сами авторы назвали поводом для создания картины День народного единства. «Акцент на то, что там много знаковых мест не только по Красноярску, а в принципе по всей России», — прокомментировали в сообществе «ГАЛКА I Красноярск»

Запущенная в конце 2019 года «Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и китайской CNPC, предназначенным для поставок газа из Якутии и Иркутской области на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность газопровода — более 3000 километров, экспортная производительность — 38 миллиардов кубометров в год.

Как напомнили журналисты, газифицировать Красноярск планируется в 2028 году, к 400-летнему юбилею города. Соответствующее поручение дал 11 октября президент России Владимир Путин. Первый доклад о работах по газификации города главе государства должны представить до 1 марта 2024 года, после чего чиновники продолжат это делать в ежегодном формате.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сосредоточили 120 тысяч бойцов у границы с Белоруссией. Откроет ли Украина второй фронт?

      Российская система ПВО пресекла попытку Украины атаковать Россию с беспилотника

      УАЗ начал брать с покупателей плату за доставку машин до автосалонов

      Названы дешевые способы придать дому более дорогой вид

      Любитель грибов вырастил на своей крови зомбирующего паразита

      В Москве заочно арестовали актера Канахина по делу о нападении на села

      Тутберидзе высказалась о причастных к делу Валиевой

      Раскрыты причины возникновения «болезни костей»

      В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

      Премьер Венгрии прибыл в Казахстан на фоне визита Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости