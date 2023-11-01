Жителям российского города нарисовали газопровод

Улицу негазифицированного Красноярска украсили огромной картиной с газопроводом

Жителям Красноярска представили появившееся на одной из улиц 20-метровое изображение «Сила Сибири», сообщает «Подъем». Создатели граффити объяснили, что его сгенерировала нейросеть, и тайного смысла в нарисованном газопроводе искать не нужно.

В городском управлении культуры заявили, что объект, на котором появились и другие символы современной России, там не согласовывали, а сами авторы назвали поводом для создания картины День народного единства. «Акцент на то, что там много знаковых мест не только по Красноярску, а в принципе по всей России», — прокомментировали в сообществе «ГАЛКА I Красноярск»

Запущенная в конце 2019 года «Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и китайской CNPC, предназначенным для поставок газа из Якутии и Иркутской области на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность газопровода — более 3000 километров, экспортная производительность — 38 миллиардов кубометров в год.

Как напомнили журналисты, газифицировать Красноярск планируется в 2028 году, к 400-летнему юбилею города. Соответствующее поручение дал 11 октября президент России Владимир Путин. Первый доклад о работах по газификации города главе государства должны представить до 1 марта 2024 года, после чего чиновники продолжат это делать в ежегодном формате.