В регионах близ зоны СВО выросли цены на аренду жилья из-за приезда жен военных

Жены военных пожаловались на рост цен на жилье в близких к зоне СВО регионах

В регионах, которые находятся в непосредственной близости к зоне проведения спецоперации (СВО), резко выросли цены на аренду жилья — это может быть связано с тем, что жены военнослужащих приезжают туда и снимают квартиры, чтобы навестить их. Об этом «Ленте.ру» рассказали сами россиянки, которые встретились со своими мобилизованными мужьями.

С резким скачком цен на жилье столкнулась россиянка Татьяна, которая проехала на машине расстояние в 1,2 тысячи километров из Орла через Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Женщина несколько раз ездила встречаться с мужем, который находится на линии соприкосновения, чтобы передать ему необходимые в зоне боевых действий вещи и лекарства. Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что в новых регионах она жила в старых квартирах, похожих на те, которые видела в 1990-е годы.

Они [арендодатели] видят, что едут жены, и повышают цены. Сейчас квартиры уже стоят 3000 рублей в сутки. Когда изначально я начинала ездить в апреле, было 1500, но там нет воды, и тогда было холодно, без отопления в доме c целью экономии. Это не те квартиры, которые мы представляем Татьяна жена участника СВО

Также в близких к зоне СВО территориях можно столкнуться с мошенниками — Татьяна вспомнила, что один раз после передачи арендодателю предоплаты за квартиру в размере 1,5 тысячи рублей он исчез и перестал отвечать на звонки.

В похожей ситуацией оказалась и супруга мобилизованного Наталья, которая живет в одном из приграничных регионов — она тоже приехала к мужу в ДНР на автомобиле. Супруги сняли квартиру недалеко от зоны СВО. Условия там были непригодные для жизни, зато с них не требовали предоплату.

«Квартиры все прокуренные, мужчины, скорее всего, снимают. Приходилось убираться во всех съемных квартирах, покупать моющие и чистящие средства, мыть всю посуду. А цены — как и у нас [в приграничных регионах]. У нас тоже цены сразу поднялись в два раза, как только ДНР и ЛНР поехали к нам», — добавила Наталья.

Еще одна собеседница «Ленты.ру» по имени Анастасия рассказала, что арендодатели повышают цены для военных и их жен и в Луганске.

«Мы снимали квартиру за 3000 рублей в сутки, она небольшая, но все необходимое есть. Ремонт неплохой, но все равно дорого. Люди зарабатывают, их нельзя в этом винить», — сказала она.

Кроме того, по словам Анастасии, завышают цены и таксисты. «Видят, что мы приезжие. А если мужчина в военной форме, то тем более. За шесть-семь минут поездки я отдала 400 рублей. Мы даже не проехали ни одного светофора, приехали очень быстро», — добавила она.

Ранее стало известно, что россияне начали скупать жилье в Мариуполе и других новых регионах. Эксперты полагают, что жилье покупают не только местные жители, но и строители и военные, которые хотят остаться на реабилитацию или отдохнуть на море.