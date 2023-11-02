Айза показала фото в бикини и смутила фанатов

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала фото в откровенном образе и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя знаменитость разместила снимок, на котором она позирует перед камерой в клетчатой рубашке и розовых плавках от бикини. Для съемки блогерша распустила свои волосы, уложив их в небрежную прическу, а также отказалась от макияжа.

Некоторые поклонники удивились внешнему виду Айзы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Почему-то напомнила мне здесь Майкла Джексона. Именно во времена, когда он был прям красавчик», «Или его старшую сестру — Джанет Джексон. Она супер, кстати», «Правая нога выглядит страшно прям», «Я подумала, что Джексон. Фигура — огонь!», «Майкл Джексон жив», — высказывались они.

В октябре Айза раскрыла причину редкого мытья головы. Блогерша ответила на вопрос подписчика о том, почему у нее зачастую отсутствует укладка. Так, инфлюэнсерша заявила, что этому препятствуют особенности климата на Бали. При этом она отметила, что является обладательницей вьющихся волос и редко удаляет с них загрязнения, поскольку бережет их и пытается отрастить.