Похожие друг на друга муж и жена сделали ДНК-тест и едва не развелись

The Sun: женщина прошла ДНК-тест и узнала о родстве с мужем

Женщина, вместе с мужем воспитывающая трех общих детей, узнала, что является его дальней родственницей и едва не развелась с ним. Об этом сообщает The Sun.

Селина и Джозеф познакомились более 20 лет назад на вечеринке у друзей. Они поженились в 2005 году и вырастили трех детей. По словам Селины, друзья часто говорили ей, что они с Джозефом похожи друг на друга. «Я воспринимала наше физическое сходство как еще один признак того, что мы с Джо — родственные души», — вспоминает женщина.

Муж и жена долгое время прожили в счастливом браке, пока Селина не решила пройти ДНК-тест, чтобы узнать больше о своей родословной. Когда женщине пришли результаты анализа, она обнаружила, что имеет множество дальних родственников. Чтобы сузить круг поиска, она ввела в специальной системе свою фамилию и внезапно наткнулась на Джозефа. Шокированная Селина сразу сообщила мужу неожиданную новость. По словам женщины, сначала Джозеф не поверил, что они могут состоять в родстве. Однако вскоре Селина убедилась, что они действительно являются дальними родственниками. «Мы были связаны по отцовской линии моей семьи. Неудивительно, что мы были похожи», — говорит она.

Женщина признается, что после этого ее отношения с мужем испортились. Она испытывала сильный стресс и в результате у нее диагностировали депрессию. Селина постоянно сомневалась, стоит ли ей продолжать отношения с Джозефом. Кроме того, она беспокоилась о здоровье своих двух сыновей и дочери, поэтому отвела их к терапевту. После проведенных обследований врач заявил, что у детей нет никаких отклонений в развитии.

Лишь спустя два года супруги смогли принять, что являются дальними родственниками. Они осознали, что любят друг друга и не хотят разрывать отношения. «Благодаря общению и взаимопониманию мы справились с этим. В конце концов, мы увидели в этом и нечто забавное: мы никогда не избавимся друг от друга, даже если расстанемся, ведь мы все равно семья!» — шутит Селина.

Когда дети супругов подросли, то узнали об их родственной связи. Позже Селина решила поделиться этим в социальной сети. Она рассказала, что до сих пор пытается выяснить, кем именно они с Джозефом приходятся друг другу. «Несмотря на то, что мы оба до сих пор не можем разобраться в этом, наша любовь друг к другу нерушима», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница Китая случайно разрушила отношения приемной дочери, когда уговорила ее бойфренда сделать ДНК-тест. Женщина предположила, что мужчина может быть ее пропавшим сыном.