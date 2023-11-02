Древние орудия нашли в Денисовой пещере

Археологи нашли в древних слоях Денисовой пещеры каменные орудия

Археологи нашли в самых древних слоях Денисовой пещеры на Алтае каменные орудия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Михаил Шуньков, находка напоминает каменную индустрию обитателей Ближнего Востока.

«Каменная индустрия, облик каменного инвентаря, древнейших орудий из нижних слоев Денисовой пещеры имеет ближайшие аналогии с материалами пещер Ближнего Востока, Леванта, и на огромной территории между Левантом и Алтаем ничего подобного зафиксировано не было. Это определенный феномен», — отметил он.

По словам Шунькова, первыми обитателями Денисовой пещеры около 300 тысяч лет назад стали денисовцы, а спустя 100 тысяч лет зафиксированы следы неандертальцев.