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15:02, 2 ноября 2023Моя страна

Древние орудия нашли в Денисовой пещере

Археологи нашли в древних слоях Денисовой пещеры каменные орудия

Фото: Unsplash

Археологи нашли в самых древних слоях Денисовой пещеры на Алтае каменные орудия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Михаил Шуньков, находка напоминает каменную индустрию обитателей Ближнего Востока.

«Каменная индустрия, облик каменного инвентаря, древнейших орудий из нижних слоев Денисовой пещеры имеет ближайшие аналогии с материалами пещер Ближнего Востока, Леванта, и на огромной территории между Левантом и Алтаем ничего подобного зафиксировано не было. Это определенный феномен», — отметил он.

По словам Шунькова, первыми обитателями Денисовой пещеры около 300 тысяч лет назад стали денисовцы, а спустя 100 тысяч лет зафиксированы следы неандертальцев.

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