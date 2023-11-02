Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили на свидании в театре

Папарацци запечатлели модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера на свидании. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Возлюбленные были замечены во время похода в театр Люсиль Лортель, расположенный в Нью-Йорке, США, на спектакль «Дэнни и глубокое синее море». На размещенных кадрах видно, что 28-летняя манекенщица была одета в желтое пальто, оформленное пестрым принтом, брюки и кепку. 48-летний актер предпочел черный жакет и серые штаны.

По словам анонимного источника, Брэдли является поклонником театральных постановок. «Это свидание в театре! Брэдли часто можно увидеть в таких местах», — отметил инсайдер.

В октябре стало известно о недовольстве российской модели Ирины Шейк романом Брэдли Купера и Джиджи Хадид. По словам анонимных источников, модель специально предстает перед папарацци в откровенных нарядах, поскольку ее злит быстрое развитие отношений между знаменитостями.