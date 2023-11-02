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10:49, 2 ноября 2023Силовые структуры

Главу управления СК российского региона отстранили от должности из-за мигрантов

Бастрыкин отстранил от должности главу СУ СКР по Самарской области Галиханова
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин . Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления (СУ) СКР по Самарской области Марата Галиханова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В региональном ведомстве с 7 по 17 ноября пройдет проверка с акцентом на качество расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений. Галиханова отстранили от должности на этот период.

Бастрыкин принял это решение во время приема граждан, который прошел в режиме видео-конференц-связи. К главе СКР обратились жители Самарской области, которые рассказали, что их 10-летний сын поспорил ребенком на детской площадке, а после этого его родственники — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья — пришли отстоять интересы младшего.

Махмудов с матерью и друзьями избили отца мальчика, а также мужчину, который пытался пресечь конфликт. При этом обвинение предъявили только 21-летнему молодому человеку, что не понравилось пострадавшей семье. Они отметили, что в избиении участвовали несколько человек, и это подтверждается кадрами с камер видеонаблюдения. В результате Бастрыкин подверг критике работу Галиханова и его подчиненных.

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      Варвара Митина
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