Главу управления СК российского региона отстранили от должности из-за мигрантов
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления (СУ) СКР по Самарской области Марата Галиханова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
В региональном ведомстве с 7 по 17 ноября пройдет проверка с акцентом на качество расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений. Галиханова отстранили от должности на этот период.
Бастрыкин принял это решение во время приема граждан, который прошел в режиме видео-конференц-связи. К главе СКР обратились жители Самарской области, которые рассказали, что их 10-летний сын поспорил ребенком на детской площадке, а после этого его родственники — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья — пришли отстоять интересы младшего.
Махмудов с матерью и друзьями избили отца мальчика, а также мужчину, который пытался пресечь конфликт. При этом обвинение предъявили только 21-летнему молодому человеку, что не понравилось пострадавшей семье. Они отметили, что в избиении участвовали несколько человек, и это подтверждается кадрами с камер видеонаблюдения. В результате Бастрыкин подверг критике работу Галиханова и его подчиненных.