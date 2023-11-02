Главу управления СК российского региона отстранили от должности из-за мигрантов

Бастрыкин отстранил от должности главу СУ СКР по Самарской области Галиханова

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления (СУ) СКР по Самарской области Марата Галиханова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В региональном ведомстве с 7 по 17 ноября пройдет проверка с акцентом на качество расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений. Галиханова отстранили от должности на этот период.

Бастрыкин принял это решение во время приема граждан, который прошел в режиме видео-конференц-связи. К главе СКР обратились жители Самарской области, которые рассказали, что их 10-летний сын поспорил ребенком на детской площадке, а после этого его родственники — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья — пришли отстоять интересы младшего.

Махмудов с матерью и друзьями избили отца мальчика, а также мужчину, который пытался пресечь конфликт. При этом обвинение предъявили только 21-летнему молодому человеку, что не понравилось пострадавшей семье. Они отметили, что в избиении участвовали несколько человек, и это подтверждается кадрами с камер видеонаблюдения. В результате Бастрыкин подверг критике работу Галиханова и его подчиненных.