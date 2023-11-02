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10:45, 2 ноября 2023Культура

Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременности

Индийская актриса доктор Прия скончалась на 8-м месяце беременности

Фото: Unsplash

Индийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась в возрасте 34 лет. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, артистка умерла, находясь на восьмом месяце беременности. Причиной смерти стал сердечный приступ. Отмечается, что новорожденного ребенка болливудской звезды удалось спасти — сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. У доктора Прии остались мать и супруг.

«Мать Прии плачет, не в силах принять смерть единственной дочери. Вчера я шел в больницу и во мне проливалась грусть. Когда человек, которому всего 34 года, покидает этот мир, разум не имеет права выражать соболезнования....Как муж и мать Прии оправятся от этого краха...Не знаю...Пусть у их разума найдутся силы для этого», — написал коллега доктора Прии, актер Кишор Сатья в личном блоге.

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      Анастасия Астахова
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