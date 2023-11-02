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18:29, 2 ноября 2023Ценности

Клава Кока снялась в бикини на отдыхе с возлюбленным

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) снялась в откровенном наряде на отдыхе с возлюбленным Александром Повериным. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница рассказала подписчикам, что прилетела на Мальдивы вместе с избранником. На острове, где располагался отель, она примерила белое бикини. Комплект состоял из топа с полупрозрачной кружевной отделкой, прикрывающей туловище, и частично обнажающих ягодицы трусов с заниженной талией.

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Звезда отметила, что посещает Мальдивы в четвертый раз. В свою очередь, ее избранник оказался на этом курорте впервые.

В октябре Александр Поверин снялся в женской одежде. Клава Кока выложила два фото, на одном из которых она позирует в розовом платье длины мини, а на втором — ее бойфренд в наряде подобного фасона и оттенка.

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      Карина Черных
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