Клава Кока и Тося Чайкина выступят для московских студентов

Ракова: для первокурсников колледжей Москвы впервые пройдет праздничный концерт

13 ноября в Москве впервые состоится масштабный бесплатный концерт для первокурсников столичных колледжей, подведомственных Департаменту образованию и науки. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на площадке VK Stadium выступят Клава Кока, Тося Чайкина, Galibri & Mavik, NLO, PIZZA, RASA и Filatov & Karas.

«В этом году более 30 тысяч подростков решили продолжить свое образование в колледжах Москвы. Они выбрали путь в профессиях будущего, востребованных в стремительно развивающемся мегаполисе. Уже совсем скоро эти юноши и девушки будут играть ключевую роль в развитии экономики столицы. А сегодня, чтобы первокурсники смогли ярко и незабываемо отметить начало этого этапа своей жизни, Москва организует масштабный бесплатный концерт с участием популярных звезд» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Для участия в концерте необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте первокурсникспо.рф и получить билет. Для студентов, которые не смогут прийти в VK Stadium, будет организована онлайн трансляция на сайте https://mosobr.shkolamoskva.ru/ и в соцсетях московского образования.

В 15:30 откроются двери для всех гостей, а в 17:00 организаторы анонсировали красочное шоу. Для создания памятных фотографий с одногруппниками и друзьями будет организована специальная фотозона в фойе концертного зала.

«Мы проводим такое событие впервые. Это мероприятие поможет заложить фундамент студенческой дружбы и зарядиться эмоциями на весь учебный год», — отметила вице-мэр.

В Соцкомплексе Москвы напомнили, что для студентов и абитуриентов московских колледжей действуют раздел «Атлас профессий», подкаст «Ключ к профессии» и Telegram-канал «Колледжи Москвы».

