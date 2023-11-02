Лишившая жизни троих детей россиянка избежит уголовного наказания

В Екатеринбурге мать, задушившую троих детей, отправят на принудительное лечение

Следователи в Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в лишении жизни троих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном Следственном комитете.

Женщину обвинили по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Позже экспертиза показала, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении.

По данным следствия, все произошло в декабре 2022 года. Подозреваемая находилась в квартире на улице Бажова в Екатеринбурге и совершила преступление в отношении троих своих детей 2022, 2012 и 2007 года рождения. Сначала она лишила жизни путем удушения двоих спящих детей, а затем расправилась и с третьим ребенком. Для мужа женщина оставила записку, где пояснила, что старший сын был одержим блудом и гордыней, а в младшего вселился бес.