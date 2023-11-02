Минфин отверг повышение ставки НДФЛ

Замминистра финансов Сазанов заявил о сохранении базовых ставок по налогам

Базовые параметры налоговой системы России останутся прежними. В том числе не будет увеличена ставка по НДФЛ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

По его словам, дополнительные сборы в этом году коснулись лишь отраслей с экономической и природной рентой — там, где это не вредит инвестиционной деятельности бизнеса. При этом новое налогообложение сверхприбыли крупных организаций сейчас не планируется.

В числе ближайших планов Минфина и ФНС — борьба с уклонением от уплаты налогов. Ведомство намеревается усилить регулирование трансфертного ценообразования (ТЦО). Речь идет об установлении цен, по которым связанные стороны заключают сделки друг с другом.

Законопроект в части ТЦО подразумевает повышение штрафов и увеличивает круг взаимозависимых лиц. Контролирующие органы смогут влиять на стоимость сделок между связанными лицами, поднимая минимальные показатели до средних рыночных цен.

Ранее в Минфине назвали возможным повышение сборов по налогу на сверхприбыль. Однако рост составит не более 5 процентов, пояснил замминистра Сазанов. Чтобы сократить размер платежа, компаниям необходимо осуществить перевод средств с 1 октября по 30 ноября 2023 года, напомнил он.

