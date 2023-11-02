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11:04, 2 ноября 2023Силовые структуры

Охранник российской школы расстался с жизнью из-за игры с напарником в ножички

В Петербурге школьный охранник метнул нож в доску и расстался с жизнью

Фото: Igor bispo / Unsplash

Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов разбираются в ЧП, из-за которого 41-летний охранник школы расстался с жизнью. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, вечером 31 октября после закрытия учебного заведения двое сотрудников охраны выпили алкоголь и решили развлечь себя игрой — начали метать нож в доску. После очередного броска, по словам напарника, холодное оружие отлетело от доски и вонзилось мужчине в правую голень. Напарник вызвал скорую и, пока она ехала, пытался спасти друга. Но прибывшим медикам не удалось спасти ему жизнь.

55-летнего подозреваемого доставили в отдел, допросили и позже отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что оба сотрудника охраны ранее имели проблемы с законом и были судимы.

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      Владимир Седов
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