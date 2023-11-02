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11:26, 2 ноября 2023Мир

Папа Римский назвал виновников наступления темных времен

RAI: Папа Римский обвинил военную промышленность в разжигании конфликтов

Фото: Maurizio Brambatti / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военная промышленность виновата в разжигании конфликтов и наступлении темных времен. Ответственных назвал Папа Римский Франциск в интервью RAI.

По мнению понтифика, мир находится в состоянии войны и виной тому наиболее прибыльная на данный момент военная промышленность. «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко и в самый темный час добавлю: лишнее поражение», — добавил он.

Он также призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, потому что все решения должны достигаться диалогом. «Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — сказал Папа.

Ранее Папа Франциск призвал радикальное палестинское движение ХАМАС отпустить израильских заложников. Он также попросил открыть доступ для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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      Дарья Балацкая
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