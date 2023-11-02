Помощник российского судьи сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места ДТП

В Крымске помощник мирового судьи сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

Помощник мирового судьи сбил пенсионерку в Крымске Краснодарского края и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, подозреваемый подвозил друга в сильный дождь. Он отвлекся от дороги, наехал на яму и услышал звук тяжелого удара о лобовое стекло автомобиля. Когда по стеклу пошли трещины, мужчина подумал, что в машину прилетели камни с обочины, и решил не останавливаться.

Позже оказалось, что помощник судьи совершил наезд на 59-летнюю пенсионерку — из-за повреждения спинного мозга ее не удалось спасти.

Ранее суд в Челябинске приговорил к трем годам колонии-поселения 21-летнего водителя, который выехал на тротуар и сбил четырех женщин на остановке.