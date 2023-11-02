Популярный комик сравнил российский и американский юмор

Популярный комик Расул Чабдаров заявил, что российский стендап уступает американскому. Юмор в двух странах он сравнил в интервью для канала «Вписка», доступном на YouTube.

«Стендап-индустрия в России находится еще на зачаточном уровне», — сказал Чабдаров. По его словам, российские комики только учатся держаться на сцене и чувствовать зал, в отличие от опытных американских коллег. При этом он отметил, что отечественные юмористы хорошо умеют писать шутки.

Также он вспомнил, как побывал на выступлении известного американского стендап-комика Эндрю Шульца. Как подчеркнул Чабдаров, шутки американского юмориста были по уровню такие же, как и у российских коллег. Единственным преимуществом Шульца была подача и уверенность, с которой он выступал, уточнил комик.

Чабдаров добавил, что, по его мнению, американская стендап-комедия по уровню юмора занимает первое место, а российская — второе.

Ранее комик раскрыл, как участие в шоу «Что было дальше?» повлияло на его популярность. По словам Чабдарова, после того, как в сети появился выпуск с ним, его аудитория выросла в несколько раз.