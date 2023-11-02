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21:00, 2 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали оригинальный способ повысить либидо

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Поддерживать тестостерон на нужном уровне можно с помощью лекарств, физиотерапии, а также доступными всем немедикаментозными способами, отметил уролог Дмитрий Зеленин. Оригинальные методы повысить либидо врач назвал в комментарии для Life.

Самым простым способом поддержания уровня главного мужского гормона — тестостерона — является здоровый образ жизни, заявил уролог. Для здоровья чрезвычайно важны отказ от вредных привычек, соблюдение режима сна, труда и отдыха, добавил специалист. По его словам, поездки на природу — отличный способ сменить обстановку, расслабиться и наполниться энергией. Также, по его словам, необходимо правильно питаться, заниматься спортом и сексом.

На помощь мужчине с недостатком тестостерона, кроме указанных способов, придет и медикаментозная терапия, продолжил Зеленин.

«Необходим обследоваться у уролога, только после этого врач назначит препараты. Самовольный прием лекарств только усугубит проблему», — предупредил эксперт.

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Напоследок Зеленин отметил, что в лечении сексуальных дисфункций эффективна и сфокусированная электромагнитная терапия. Она воздействует на область тазового дна, стимулируя нервно-мышечную проводимость. «Процедура полезна и мужчинам, и женщинам. Электромагнитная терапия позволяет научиться лучше управлять мышцами таза, что дает яркие ощущения во время полового контакта», — резюмировал врач.

Ранее врачи перечислили основные симптомы нехватки тестостерона. Среди них потеря интереса к сексу, сокращение мышечной массы и облысение.

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      Алиса Дмитриева
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