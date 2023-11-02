Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:54, 2 ноября 2023Путешествия

Россиянам назвали способы избежать обмана и лишних трат на отдыхе

В Aviasales посоветовали использовать проверенные сервисы при бронировании жилья

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Аналитики сервиса по планированию путешествий Aviasales назвали российским туристам способы избежать лишних трат и обмана при бронировании жилья, авиабилетов и такси на отдыхе. Об этом они рассказали на официальном сайте компании.

Специалисты посоветовали внимательно проверять информацию о купленном билете на самолет. «Убедитесь, что билет содержит правильные даты, время и пункты назначения, прежде чем произвести оплату, — добавили они. — Сохраните копию билета и подтверждение оплаты».

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022

Эксперты отметили, что при бронировании жилья путешественникам необходимо использовать проверенные сервисы, читать отзывы, изучить описание и фотографии. Более того, они посоветовали «не обольщаться подозрительно дешевыми предложениями».

«При выборе жилья обязательно обратите внимание, есть ли странные детали на фото, — пояснили в компании. — Все, что смущает вас еще в объявлении, может сильно испортить впечатление от отпуска».

Специалисты рекомендовали россиянам уточнять цену на такси заранее, перед тем как садиться в машину, и платить за поездку в местной валюте, чтобы избежать неясных конвертаций и повышения стоимости. «Расплачиваться с таксистом только после того, как забрали багаж, чтобы не появилось неожиданных "доплат" за возврат своих же вещей», — добавили они.

Ранее в ноябре представители крупных турагентств раскрыли несколько действенных способов сэкономить на путевках за рубеж. В Coral Travel отметили, что россияне начали активно путешествовать в кредит.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Кто ее купил и зачем?

      Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

      Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

      Оказавшаяся под волной на пирсе туристка попала на видео и прослыла идиоткой

      В полицию российского города прибыла проверка из Москвы

      Жители российского города испугались «кровавых» сосулек

      Вышла последняя песня The Beatles

      «Калашников» испытал новый укороченный АК-19

      В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

      В США высказались о финансовой помощи Украине и Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости