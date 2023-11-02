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09:04, 2 ноября 2023Путешествия

Россиянка описала поездку в Египет фразой «хотят обмануть на каждом шагу»

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и была разочарована этим городом. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что она решила остановиться в отеле в Гизе, чтобы завтракать или ужинать с видом на пирамиды. Но вскоре путешественница поняла, насколько непривлекателен этот район.

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«Возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы и разводилы. Обмануть хотят буквально на каждом шагу! А еще тут катастрофически шумно и грязно», — пожаловалась Коновалова.

Кроме того, туристка была шокирована хаотичным движением на улицах Каира. Она пояснила, что водители там без конца сигналят и обгоняют друг друга, а пешеходы перебегают дороги внезапно и в неожиданных местах.

Блогершу также удивил низкий уровень жизни в Каире. «В каком бы крошечном городке России мы ни жили (а я как раз родилась в таком), он точно комфортнее и опрятнее столицы Египта. Дома тут стоят вплотную друг к другу. Многие из них частично разрушены или не достроены. Все покрыто пылью, всюду мусор», — ужаснулась она.

Но некоторые особенности города все же понравились путешественнице. Например, она отметила дружелюбие местных жителей, которые всегда здороваются и улыбаются, а также хорошее отношение египтян к туристам из России.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Объединенных Арабских Эмиратах и развеяла популярные мифы о стране. По словам россиянки, распространенное мнение о строгом таможенном контроле в аэропортах ОАЭ не соответствует действительности.

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      Марина Черняк
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