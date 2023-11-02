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15:51, 2 ноября 2023Россия

Российский муфтий нашел в школьном учебнике картинки с жарящими людей татарами

Муфтий Крганов сообщил о картинках с жарящими людей татарами в школьном учебнике
Альбир Крганов

Альбир Крганов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов рассказал о школьном учебнике, в котором были картинки с татарами, жарящими людей. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

«Несколько лет назад говорили о том, что в московских школах обучали детей книгами, которые были напечатаны где-то за рубежом. Там была картинка. Там два человека жарят человека сидят, подписано: "татары жарят человека и кушают это мясо". это детям преподавалось», — пояснил он.

По его мнению, подобное может вести к событиям вроде погромов, которые произошли в аэропорту Махачкалы.

Ранее трое жителей Набережных Челнов посчитали, что изданный в 1997 году школьный учебник «История Отечества» для 6-7 классов оскорбляет национальное достоинство татар. Они указали на то, что в тексте одобренного Минобразования учебника татаро-монголов представляют извергами.

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