Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 2 ноября 2023Силовые структуры

Российский суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе

Суд в Петербурге провел выездное заседание в местном стриптиз-клубе

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел судебное заседание в местном стриптиз-клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Решение о проведении выездного заседания приняла судья в ходе изучения дела о незаконной перепланировке помещения. Она решила, что на месте будет легче разобраться во всех материалах.

Как сообщается, дело касалось самовольной перепланировки, которая была проведена без получения разрешений в помещении стриптиз-клуба. Истец в лице администрации района потребовал от собственников привести заведение в прежнее состояние или предоставить разрешительную документацию, но не получил должной реакции. Теперь дело рассматривается в суде.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      Назван новый срок запуска российского «Биона-М» №2

      На Украине журналиста The Times обвинили в дезинформации

      Помощник российского судьи сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места ДТП

      Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

      Названо необходимое для разминирования Украины время

      Минфин США расширил санкции против России

      Украина попыталась устроить взрыв на российской АЭС

      США расширили санкции против российских банков

      Врач перечислила простые меры профилактики инсульта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости