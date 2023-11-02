Российский суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе

Суд в Петербурге провел выездное заседание в местном стриптиз-клубе

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел судебное заседание в местном стриптиз-клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Решение о проведении выездного заседания приняла судья в ходе изучения дела о незаконной перепланировке помещения. Она решила, что на месте будет легче разобраться во всех материалах.

Как сообщается, дело касалось самовольной перепланировки, которая была проведена без получения разрешений в помещении стриптиз-клуба. Истец в лице администрации района потребовал от собственников привести заведение в прежнее состояние или предоставить разрешительную документацию, но не получил должной реакции. Теперь дело рассматривается в суде.