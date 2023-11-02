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16:10, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Сообщения о проблемах с одновременной работой паромов в Севастополе опровергли

Дептранс Севастополя: оба парома в городе смогут работать одновременно

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На сайте информационного агентства «РИА Новости Крым» в четверг, 2 ноября, появился материал, в котором утверждалось, что два парома в Севастополе не смогут работать одновременно из-за своего состояния и отсутствия необходимых запчастей. В городском дептрансе данные сообщения впоследствии опровергли.

В качестве источника изложенных сведений указан начальник отдела технической эксплуатации службы пассажирского флота «Севэлектроавтотранс» Виктор Ильиных. По его словам, один из паромов, «Адмирал Лазарев», выйдет на линию после ремонта предположительно к следующему году, однако вслед за ним на профилактику пойдет другой, «Адмирал Истомин».

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Собеседник агентства напомнил, что суда были приобретены более десяти лет назад уже старыми, и если поначалу их попытались восстановить и, в конце концов, запустили в работу, то «сегодня этот подвиг не повторить»: паромы построены 40 лет назад, и многие запчасти уже не производятся. «Что еще хуже — все оборудование иностранное, а сейчас санкции: заменить нечем, заказать в индивидуальном порядке — минимум в пять раз дороже. Паромы норвежские. Ничего российского. На двигателе тысяча запчастей. Любая из них если выйдет из строя — у нас ее нет», — заключил Ильиных. Он добавил, что, если проблему не решить в сжатые сроки, город в ближайшем будущем останется без паромов.

Журналисты подчеркнули, что вышесказанное подтверждают документы за подписью начальника управления флота «Севэлектроавтотранса» Алексея Сугака и руководителя организации Дениса Будыша, адресованное главе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергею Таматаеву и директору Центрального конструкторского бюро «Коралл» Максиму Ковалеву. В документах говорится о значительных проблемах в эксплуатации действующих паромов, а также содержится просьба о включении в целевую программу развития Крыма и Севастополя работ по проектированию и строительству двух новых электрических паромов.

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На официальной странице департамента транспорта Севастополя во «ВКонтакте» опровергли распространившуюся в сети информацию о том, что в городе не будут курсировать одновременно два парома. Там пояснили, что паром «Адмирал Истомин» технически исправен, и в ближайшее время не планируется вывод его из эксплуатации для технических работ, а ремонт «Адмирала Лазарева» окончится уже в текущем месяце. «После завершения ремонтных работ парома “Адмирал Лазарев”, оба парома планируется выпустить на линию», — заключили представители власти.

Кроме того, известно, что в текущем году «Адмирал Истомин» уже проходил технический осмотр — в июне судно вышло на линию с площади Захарова в Артбухту, о чем сообщал глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram. Как уточняло «Независимое телевидение Севастополя», в частности, в ходе ремонта были устранены проблемы в топливной системе.

Сообщения о проблемах с выходом двух севастопольских паромов на линию широко распространились в местных пабликах в соцсетях. При этом некоторые региональные издания опубликовали опровержение данных сведений, в их числе оказались «Севастопольское телевидение» и «Первый севастопольский».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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