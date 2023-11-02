Сотрудника Минобороны арестовали по делу об аферах с пиломатериалами

Чиновника МО РФ арестовали за махинации с поставками леса для нужд спецоперации

В Москве Басманный суд арестовал замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов по подозрению в особо крупном мошенничестве при реализации госконтракта между ведомством и «ИФК "РНГС Капитал"». Об этом сообщает «Коммерсант».

В рамках расследования уголовного дела о хищениях средств Минобороны, выделенных на нужды специальной военной операции (СВО), следователи проверяют контракты стоимостью более миллиарда рублей, заключенные между министерством и «ИФК "РНГС Капитал"». По данным издания, речь в госконтрактах идет о поставках коммерческой фирмой пиломатериалов для строительства сооружений, в том числе окопов и блиндажей, в зоне специальной военной операции.

2 октября 517-м военным следственным отделом Следственного комитета России (СКР) было возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В рамках этого дела суд также отправил под стражу главу «ИФК "РНГС Капитал"» Дмитрия Левченко.

В октябре 2022 года «ИФК "РНГС Капитал"» выиграла тендер стоимостью 60 миллионов рублей на поставку для Минобороны древесины, которую в дальнейшем использовали для строительства окопов, блиндажей и прочих укреплений в зоне конфликта. При этом силовики выяснили, что стоимость материалов была сильно завышена. По предварительным подсчетам, только при реализации этого контракта бюджету нанесли ущерб на 27 миллионов рублей. Арестованный Шишов как раз курировал в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО.

При этом мужчины свою вину не признают. Их адвокаты уже обжаловали избранную им меру пресечения.