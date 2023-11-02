Спасение пилота из кишащего крокодилами болота попало на видео

CBS Miami: самолет Cessna потерпел крушение в национальном парке Флориды

Легкомоторный самолет потерпел крушение и упал в кишащее крокодилами болото во Флориде, США. Спасение пилота с помощью вертолета попало на видео, сообщает CBS Miami.

Инцидент произошел ночью во вторник, 31 октября. По данным источника, около 4:00 пилот Cessna Skyhawk 172M упал в водоем в национальном парке Эверглейс. В результате крушения он поранил ногу, и ему пришлось наложить жгут.

Самолет был зарегистрирован в летной школе Хомстеда, сотрудники которой сообщили о происшествии в экстренные службы. Специалисты оценили ситуацию и определили, что для спасения мужчины им потребуется вертолет.

Группа прибыла на место через девять часов после крушения. На опубликованных кадрах видно, что пилот ждал их, сидя на почти затонувшем самолете без футболки. Спасатель спустился к пилоту на тросе и привязал его, после чего пострадавшего подняли в кабину. Мужчину доставили в больницу и передали медикам.