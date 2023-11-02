Ссора между возлюбленными закончилась избиением и поджогом квартиры

В Магаданской области россиянин сжег квартиру девушки, чтобы скрыть преступление

В Магаданской области 24-летнего россиянина приговорили к 15 годам колонии за лишение жизни девушки и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь с 22 на 23 февраля между осужденным и его 19-летней возлюбленной произошла ссора в квартире дома на улице Ленина в поселке Ола. В результате злоумышленник избил россиянку, нанеся ей множество ударов по голове, после чего задушил. Конфликт закончился тем, что, надеясь скрыть преступление, он поджег ее квартиру и сбежал.

В ходе расследования выяснилось, что отношения у пары развивались сложно. Молодой человек регулярно избивал возлюбленную и членов ее семьи.

26 октября сообщалось, что в Уфе суд приговорил к семи годам лишения свободы 35-летнего местного жителя, столкнувшего жену с балкона.