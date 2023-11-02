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09:26, 2 ноября 2023Силовые структуры

Ссора таксиста и несовершеннолетней закончилась уголовным делом

Во Владивостоке возбудили дело против таксиста, выхватившего сумку у школьницы

Кадр: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Во Владивостоке полиция возбудила уголовное дело о самоуправстве в отношении 29-летнего таксиста. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, возвращавшаяся ночью школьница поймала такси на улице Набережной. В пути ей стало плохо — девушку стошнило. Водитель потребовал компенсировать расходы по химчистке. В ходе словесного конфликта девушка вышла из машины, но таксист выхватил у нее сумку, после чего пассажирка убежала. Подождав некоторое время, водитель уехал, а девушка рассказала обо всем отцу, который вместе с дочерью отправился в участок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции, где он дал признательные показания и принес извинения за содеянное. Потерпевшей возвращены все личные вещи.

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      Владимир Седов
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