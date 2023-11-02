Стало известно о покупке Украиной вооружения втридорога

Defence One: Украина втридорога закупает вооружение у западных партнеров

Украина покупает вооружение у западных партнеров втридорога. Об этом сообщает издание Defence One.

В июне Киев получил тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании. Каждый снаряд обошелся в 3 тысячи долларов. При этом экспертам стало известно, что Россия платит в три раза меньше, приобретая аналогичные боеприпасы.

Ранее бывший сотрудник украинской пограничной службы рассказал об активной перепродаже поставляемой из Европы на Украину гуманитарной помощи: приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, ночных прицелов.