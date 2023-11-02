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15:59, 2 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о покупке Украиной вооружения втридорога

Defence One: Украина втридорога закупает вооружение у западных партнеров

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Украина покупает вооружение у западных партнеров втридорога. Об этом сообщает издание Defence One.

В июне Киев получил тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании. Каждый снаряд обошелся в 3 тысячи долларов. При этом экспертам стало известно, что Россия платит в три раза меньше, приобретая аналогичные боеприпасы.

Ранее бывший сотрудник украинской пограничной службы рассказал об активной перепродаже поставляемой из Европы на Украину гуманитарной помощи: приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, ночных прицелов.

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