ЦАХАЛ назвал число вторгшихся в первый день нападения на Израиль боевиков ХАМАС

Times of Israel: 3 тысячи боевиков ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября

Названо число боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, вторгшихся на юг Израиля в первый день нападения 7 октября. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 3 тысячи человек участвовали в атаке на страну, сообщает The Times of Israel.

Как сообщает издание, в подсчете учитывались только вооруженные боевики, исключая мирных жителей сектора Газа, которые позже перешли границу через проломанный забор. В свою очередь ЦАХАЛ заявил о ликвидации более тысячи членов ХАМАС и захвате около 200 заложников в течение первых двух дней боевых действий.

Отмечается, что в приграничной зоне осталось еще много тел, которые нужно посчитать, но это будет сделано, когда жизням израильских солдат не будет ничего угрожать.

Ранее глава Министерство обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в первый день нападения на территорию Израиля проникли тысячи боевиков ХАМАС. Он уточнил, что они переходили границу, одновременно запуская тысячи ракет.