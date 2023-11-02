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13:25, 2 ноября 2023Моя страна

Тульские достопримечательности включат в «Императорский маршрут»

Достопримечательности Тульской области войдут в «Императорский маршрут»

Фото: Pavel Sergeev / Wikimedia

Достопримечательности Тульской области планируется включить в новый туристический маршрут в рамках историко-культурного проекта «Императорский маршрут». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе региональной Корпорации развития, гостям предложат посетить Тульский музей изобразительных искусств, Свято-Успенский кафедральный собор, Тульский государственный музей оружия и Музейный квартал на улице Металлистов, музей-усадьбу Поленово и другие достопримечательности Тульской области, связанные с историей Императорского Дома Романовых.

Отмечается, что регион уже два года координирует проект «Императорский маршрут». За это время в Тульской области открылось несколько музейно-выставочных площадок с экспозициями, посвященными событиям и личностям императорской России.

Проект объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых.

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      Варвара Кошечкина
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