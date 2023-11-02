Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 2 ноября 2023Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о сработавшей системе ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

По его словам, в 14:37 российские военные поразили воздушную цель. В данный момент спецслужбы уточняют последствия на земле. Других подробностей об инциденте Голубев не приводит.

Голубев также сообщал о работе системы ПВО 29 октября. Тогда он заявил об отсутствии пострадавших и последствий на земле.

Кроме того, 24 октября были сбиты украинские беспилотники, которые, по информации Mash, летели в сторону местного нефтехранилища.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?

      Потепление Мирового океана ускорилось

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Молдавия перестанет платить взносы в СНГ

      Авторы «Голодных игр» усомнились в возвращении Китнисс Эвердин на большой экран

      Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фотографии

      В рекламе популярного бренда разглядели поддержку Палестины

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

      Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow

      ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости