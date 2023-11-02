В российском регионе сработала система ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о сработавшей системе ПВО

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

По его словам, в 14:37 российские военные поразили воздушную цель. В данный момент спецслужбы уточняют последствия на земле. Других подробностей об инциденте Голубев не приводит.

Голубев также сообщал о работе системы ПВО 29 октября. Тогда он заявил об отсутствии пострадавших и последствий на земле.

Кроме того, 24 октября были сбиты украинские беспилотники, которые, по информации Mash, летели в сторону местного нефтехранилища.