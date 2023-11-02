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12:51, 2 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе загорелся пансионат для пожилых людей

В Кузбассе возбудили дело из-за пожара в пансионате для пожилых людей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в пансионате для пожилых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело завели по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

Утром 2 ноября загорелось нежилое помещение, а потом огонь перекинулся на жилой дом, в котором оказывались услуги для пожилых людей. В результате из пансионата эвакуировали не менее 25 человек. На месте происшествия следователи выяснили, что помещение, где был пансионат, не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

Ночью 24 декабря 2022 года в Кемерово сгорел приют для пожилых людей и маломобильных граждан. Его владельца Андрея Смирнова суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Подсудимый признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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