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14:02, 2 ноября 2023Экономика

В Турции повысили прогноз по инфляции

Турецкий Центробанк увеличил прогноз по инфляции до 65 процентов

Фото: Hannah McKay / Reuters

Центральный банк Турции ухудшил прогноз по инфляции на конец 2023 года. Теперь этот показатель составляет 65 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Хафизе Гайе Эркан.

В июльском прогнозе говорилось, что в конце 2023 года рост цен составит 58 процентов, отметила глава турецкого Центробанка. Изменение прогноза она связала с повышенными темпами роста инфляции, в то же время отметив, что в последнее время они идут на снижение.

В следующем году ЦБ Турции ожидает инфляцию на уровне 36 процентов, а еще через год — 14 процентов, добавила Эркан. Максимальный рост на следующий год ограничен 68 процентами.

Внутренний спрос в стране постепенно налаживается, а объемы выдачи потребкредитов уменьшаются, обратила внимание руководитель турецкого Центробанка. В числе негативных факторов, влияющих на экономику, она назвала изменение стоимости энергоносителей в мире.

Ранее из-за роста цен Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30 до 35 процентов. Увеличение составило сразу пять процентных пунктов. Регулятор также допустил продолжение роста ставки на следующих заседаниях.

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      Лилиана Набиуллина
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