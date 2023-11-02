В Турции повысили прогноз по инфляции

Турецкий Центробанк увеличил прогноз по инфляции до 65 процентов

Центральный банк Турции ухудшил прогноз по инфляции на конец 2023 года. Теперь этот показатель составляет 65 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Хафизе Гайе Эркан.

В июльском прогнозе говорилось, что в конце 2023 года рост цен составит 58 процентов, отметила глава турецкого Центробанка. Изменение прогноза она связала с повышенными темпами роста инфляции, в то же время отметив, что в последнее время они идут на снижение.

В следующем году ЦБ Турции ожидает инфляцию на уровне 36 процентов, а еще через год — 14 процентов, добавила Эркан. Максимальный рост на следующий год ограничен 68 процентами.

Внутренний спрос в стране постепенно налаживается, а объемы выдачи потребкредитов уменьшаются, обратила внимание руководитель турецкого Центробанка. В числе негативных факторов, влияющих на экономику, она назвала изменение стоимости энергоносителей в мире.

Ранее из-за роста цен Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30 до 35 процентов. Увеличение составило сразу пять процентных пунктов. Регулятор также допустил продолжение роста ставки на следующих заседаниях.