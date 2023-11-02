Власти Чувашии назвали ложной информацию об атаке на бойцов СВО из региона

Глава Чувашии Николаев назвал ложной информацию об атаке на бойцов из региона

Распространившаяся в сети информация об ударе из реактивных систем залпового огня HIMARS по батальону российских бойцов из Чувашии в зоне специальной военной операции (СВО) оказалась недостоверной.

Telegram-каналы Idel.Реалии (включен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и «Сердитая Чувашия» писали, что 29 октября под обстрел из ракет HIMARS на запорожском направлении попала автомобильная колонна, в которой находились бойцы 1 батальона 1251 мотострелкового полка, состоящего из мобилизованных жителей Республики Чувашия. Кроме того, по данным каналов, в результате атаки погиб командир батальона «Атãл» Владислав Матузас. Всего говорилось о примерно 120 убитых и раненых. Канал «Сердитая Чувашия» также прикрепил видео с горящими грузовиками и микроавтобусами.

Между тем власти Чувашии опровергли эти сообщения, назвав их ложными. «Враги хотят подорвать наш общий боевой дух и специально распространяют ложную информацию», — заявил глава республики Олег Николаев. Он заметил, что информация об атаке на российскую колонну распространилась преимущественно в украинских источниках, и «ее подхватили отдельные ресурсы в Чувашии, публикуя недостоверную информацию». При этом Николаев добавил: «Действительно, на самых сложных участках наши ребята выполняют важные задачи по защите Отечества. И возможны различные ситуации».

Владислав Матузас также записал видеообращение, в котором опроверг сообщения о собственной гибели. «Когда вам преподносят такие фейки, что одним ударом наш противник, нанося какие-то ракетные, артиллерийские удары, сразу убивает по 120 человек, это тоже фейк. Такого нет и не было, и не будет, потому что у нас в армии служат нормальные профессиональные ребята», — высказался он.

В свою очередь военный комиссар Чувашской Республики Бахтиер Холиков попросил жителей не распространять недостоверную информацию о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Он напомнил, что за это законодательством предусмотрена ответственность.

Информация о ракетном ударе по батальону российских бойцов из Чувашии не получила широкого распространения в российских СМИ. Ряд изданий публиковали материалы с опровержением — «Коммерсантъ», aif.ru, «Царьград», «Чувашинформ».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»