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14:40, 2 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

Российский боец Якут заявил, что ВСУ стали чаще использовать танки Leopard

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать западные танки Leopard на запорожском направлении. Об этом рассказал российский военный с позывным Якут, передает РИА Новости.

«Техника у них осталась в основном импортная. Отечественной техники у них практически нет… Они снова начали выкатывать Leopard. Раньше их не было. И опять они появились», — сообщил боец.

Он предположил, что западные страны возобновили поставки ВСУ натовской техники.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона на запорожском направлении. Бронемашина была уничтожена при попытке атаковать позиции российских военных.

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