ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

Российский боец Якут заявил, что ВСУ стали чаще использовать танки Leopard

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать западные танки Leopard на запорожском направлении. Об этом рассказал российский военный с позывным Якут, передает РИА Новости.

«Техника у них осталась в основном импортная. Отечественной техники у них практически нет… Они снова начали выкатывать Leopard. Раньше их не было. И опять они появились», — сообщил боец.

Он предположил, что западные страны возобновили поставки ВСУ натовской техники.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона на запорожском направлении. Бронемашина была уничтожена при попытке атаковать позиции российских военных.