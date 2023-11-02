Насылающие проклятья шаманы устроили забастовку из-за зарплаты

Поклоняющиеся божеству разрушений шаманы устроили забастовку из-за денег

Шаманы из одного из храмов Шри-Ланки устроили забастовку из-за новых правил получения зарплаты. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Шаманы храма Синигаме Девале, который находится на небольшом островке у южного побережья страны, известны тем, что помогают паломникам насылать проклятия на недругов. Они поклоняются божеству разрушения Деволу, который дарит утешение верующим и причиняет страдания их врагам. Одна из главных обязанностей служителей храма — ежедневные церемонии, в ходе которых они измельчают огненный перец на жерновах для ритуального подношения Деволу.

Всего в храме служат десять шаманов. Раньше они поровну делили между собой подношения паломников, которые состоят из денег и драгоценностей. Однако администрация учреждения ввела новые правила, согласно которым теперь служители будут получать лишь 30 процентов подношений. Узнав об этом, шаманы обратились к божеству с просьбой вмешаться. А позже остановили церемонии в знак протеста против сокращения их доходов. «Мы подали жалобу богу Деволу, но решили действовать и напрямую тоже, потому что не увидели немедленных результатов», — сказал главный шаман храма Д.М. Кумара.

Временный администратор храма Сарат Дисентува Ханди заявил журналистам AFP, что в забастовке нет необходимости, поскольку шаманы все равно будут зарабатывать около полутора тысяч долларов в месяц (около 140 тысяч рублей), что в 10 раз больше средней зарплаты в государственном секторе.

Хотя в Шри-Ланке преобладает буддизм, который не признает божеств, в религиозных практиках распространены элементы индуизма и анимизма. Местные буддийские священники во время проповедей просят благословения у 330 миллионов богов, что является отсылкой к индуистскому пантеону. Девол — одно из самых популярных божеств на Шри-Ланке: ежедневно храм Синигама Девале посещают до полутора тысяч человек.

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