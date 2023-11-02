Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 2 ноября 2023Силовые структуры

Задержание в Москве выпрашивающих деньги в метро аферистов попало на видео

В Москве задержали аферистов, выпрашивающих в метро деньги на «проезд до дома»

В Москве задержали аферистов, выпрашивающих в метро деньги якобы на проезд до дома. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-центре МВД России.

На кадрах сначала показывают мошенников в метро, которые просят у пассажиров деньги. Затем фигуранты дают признательные показания в отделе полиции.

По данным ведомства, всего были задержаны семь граждан Подмосковья: двое мужчин и пять женщин. На станциях кольцевой ветки женщины подходили к гражданам и одалживали деньги на билет. Они обещали вернуть сумму, когда доедут до дома. Аферистки были с багажными сумками, кроме того, они натирали глаза мазью, чтобы демонстрировать слезы.

Мужчины курировали деятельность сообщниц. Таким образом, мошенники обманули 20 человек за один день. Деньги, конечно, пассажирам не возвращали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Разговор премьера Италии с пранкерами назвали провалом планетарного масштаба. Что она рассказала о конфликте на Украине?

      Оборону Севморпути усилят боевым ледоколом «Иван Папанин»

      Сентябрь в России оказался аномальным

      Пранкер Вован анонсировал разговор с еще одним премьер-министром

      Минфин отверг повышение ставки НДФЛ

      Президент Молдавии объяснила закрытие телеканалов в стране

      Российский автопроизводитель попросил денег для возврата кредитов

      Путину доложили о наказании участников беспорядков в Махачкале. Что пообещал глава Дагестана президенту?

      В Госдуме предложили вдвое снизить налог на авто для водителей без штрафов

      Назван потенциальный лидер на рынке смартфонов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости