Женщина в тапочках прорвалась на взлетную полосу, сорвала рейс и попала на видео

Yahoo News: в Австралии женщина прорвалась на взлетную полосу и сорвала рейс

Неизвестная женщина прорвалась через запасной выход на взлетно-посадочную полосу и сорвала рейс австралийской авиакомпании Qantas. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Yahoo News.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в среду, 1 ноября, в аэропорту столицы Австралии Канберры. На размещенных в сети кадрах видно, как нарушительница в тапочках и с мобильным телефоном подходит на близкое расстояние к самолету, в то время как пилоты удивленно смотрят на нее из кабины.

Источник отмечает, что женщина начала махать руками, пытаясь привлечь внимание членов экипажа, однако позже ее остановил сотрудник авиагавани. По словам очевидцев происшествия, пассажирка, предположительно, опоздала на рейс и решила, что еще сможет улететь.

«Она протиснулась мимо сотрудников у двери запасного выхода, выбежала на взлетную полосу, подбежала к самолету и встала буквально перед ним рядом с передним колесом, — написал один из свидетелей в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). — К счастью, пилот был предупрежден или заметил ее и заглушил двигатель».

В беседе с Yahoo News представитель Qantas подтвердил, что женщина использовала аварийный выход, чтобы попасть на взлетно-посадочную полосу, однако не смог объяснить причины ее поступка. Сотрудники Федеральной полиции Австралии, в свою очередь, отметили, что женщина была арестована и остается под стражей.