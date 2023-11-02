В России призвали не допустить применения запрещенного оружия Израилем

Депутат Чепа назвал негуманным возможное применение запрещенного оружия в Газе

Нельзя допускать применение запрещенных видов оружия, в том числе, снарядов с белым фосфором, ни Израилем, ни любой другой страной мира, поскольку это чревато чудовищными последствиями для гражданского населения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«На данный момент нет подтвержденных данных о том, что Израиль использовал снаряды с белым фосфором. Однако их применение абсолютно негуманно, тем более в зоне Газы, где проживает большое число гражданских лиц. Это вызывает тяжелые ожоги, очень тяжелые последствия, а ведь там в основном женщины и дети. Применение такого оружия не только абсолютно негуманно, но и недопустимо с военной точки зрения», — подчеркнул депутат.

По словам политика, Украина использовала снаряды с белым фосфором против Луганска в ДНР, но мировая общественность никак не реагировала на эти факты. Подобное отношение, как считает Чепа, приводит к тому, что этому примеру начинают следовать другие государства.

«Если общество будет относиться к этому внимательнее, будет и результат. Абсолютно недопустимо использование в военных конфликтах такого оружия, которое наносит жуткий урон гражданскому населению», — заключил Чепа.

Ранее глава дипмиссии Палестины в ООН Ибрагим Крайши обвинил Израиль в использовании белого фосфора при ударах по сектору Газа.