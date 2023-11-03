Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:48, 3 ноября 2023Силовые структуры

15-летняя россиянка забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

В Уфе школьница забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

Фото: Jeremy Maude / Globallookpress.com

В Уфе задержали 22-летнего местного жителя, который насиловал 15-летнюю подругу младшего брата, впоследствии она забеременела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, девушка-подросток на время переехала в Уфу из деревни Архангельской области для занятий с репетитором по русскому языку и жила на съемной квартире. В свободное время она играла в компьютерную игру, в которой познакомилась с ровесником. Тот позднее пригласил ее в гости.

Дома у интернет-друга школьница узнала о его старшем брате. Молодые люди начали общаться и гулять, а в один из вечеров, когда девушка в очередной раз была в гостях, юноша ее изнасиловал. Через месяц инцидент повторился.

Девочка-подросток никому не рассказывала о произошедшем, а мать молодых людей, заметив их частое общение, предложила ей на время переехать к ним. Однако вскоре стало известно об изнасиловании, и женщина потребовала от потерпевшей расписку об обоюдности вступления в интимную связь. Та отказалась и еще через неделю узнала, что беременна.

Спустя месяц она написала заявление в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

      Власти США направили 50 миллиардов долларов на борьбу с наркоманией

      В России директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

      Российский военный рассказал о французских снайперах на Украине

      КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США

      Подростки переполошили район в российском городе играми со взрывами

      15-летняя россиянка забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

      Стало известно о ликвидации в зоне СВО командира украинского спецназа

      В ЛНР зафиксировали снижение активности ВСУ на краснолиманском направлении

      Адвокат разделась перед посетителями бара и лишилась работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости