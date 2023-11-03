15-летняя россиянка забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

В Уфе школьница забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

В Уфе задержали 22-летнего местного жителя, который насиловал 15-летнюю подругу младшего брата, впоследствии она забеременела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, девушка-подросток на время переехала в Уфу из деревни Архангельской области для занятий с репетитором по русскому языку и жила на съемной квартире. В свободное время она играла в компьютерную игру, в которой познакомилась с ровесником. Тот позднее пригласил ее в гости.

Дома у интернет-друга школьница узнала о его старшем брате. Молодые люди начали общаться и гулять, а в один из вечеров, когда девушка в очередной раз была в гостях, юноша ее изнасиловал. Через месяц инцидент повторился.

Девочка-подросток никому не рассказывала о произошедшем, а мать молодых людей, заметив их частое общение, предложила ей на время переехать к ним. Однако вскоре стало известно об изнасиловании, и женщина потребовала от потерпевшей расписку об обоюдности вступления в интимную связь. Та отказалась и еще через неделю узнала, что беременна.

Спустя месяц она написала заявление в полицию.