В США усомнились в способности Байдена руководить страной

Спикер Палаты Конгресса Джонсон усомнился в способности Байдена руководить США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что обеспокоен способностью президента страны Джо Байдена руководить страной. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News Business.

Джонсон усомнился в способности Байдена руководить США и подчеркнул, что он и лидер страны находятся на «разных планетах» по отношению к политическим вопросам. Спикер Спикер Палаты представителей добавил, что президент не решил успешно ни одну проблему.

26 октября республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. Его соперник демократ Хаким Джеффрис набрал 209 голосов. Палата представителей избрала спикера с четвертого раза. До этого ни один из выдвинутых кандидатов не смог получить достаточное число голосов.