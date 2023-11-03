Бывшему премьеру Украины предъявили заочное обвинение в России

СКР предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Яценюка обвиняют в преступлениях, совершенных в 2014 году. Будучи в это время премьер-министром Украины, он вместе с другими высокопоставленными должностными лицами принимал решения о проведении так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В результате с 2014 по 2016 годы были ранены и лишены жизни 1382 человека, среди них — 44 ребенка.

Ранее сообщалось, что СКР предъявил заочные обвинения еще 47 иностранцам, принявшим участие в боевых действиях на Украине.