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05:00, 3 ноября 2023Из жизни

Женщина разделась для благотворительного календаря в память о матери

В Шотландии посетители спортзала снялись обнаженными для календаря

Фото: Alexandra Tran / Unsplash

Владелица тренажерного зала из Шотландии снялась обнаженной для благотворительного календаря в память о матери. Об этом сообщает The Courier.

31-летняя Лиза Малхолланд, которой принадлежит спортзал Zenith Fitness Training в городе Перт, рассказала, что ее мать рассталась с жизнью 20 лет назад. По словам дочери, женщина страдала от проблем с психическим здоровьем. Малхолланд захотела почтить память матери и помочь людям, которые находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. Она приняла решение сняться обнаженной для календарей, деньги с продажи которых будут направлены на поддержку работы кризисного центра психического здоровья Neuk.

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Малхолланд предложила постоянным посетителям спортзала принять участие в съемке. Она была удивлена, когда многие люди согласились раздеться ради благотворительности и поддержали женщину. По словам Малхолланд, она заботится о психическом здоровье своих клиентов. В ее тренажерном зале проводятся занятия, посвященные, в частности, мужскому психическому здоровью и менопаузе.

Женщина отметила, что мать с детства прививала ей любовь и принятие к себе и своему телу. «И это то, что мы стараемся продвигать здесь, в тренажерном зале, — бодипозитив и идею о том, что независимо от возраста или размера вы должны чувствовать себя уверенно», — говорит она.

Ранее сообщалось, что фотограф из США решила привлечь внимание к проблеме бездомных и выпустила эротические календари с ними. Каждый год она находит 12 бездомных мужчин, которые готовы позировать для снимков с голым торсом.

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