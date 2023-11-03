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14:42, 3 ноября 2023Ценности

Дина Саева показала лицо и тело в прыщах

Изображение: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала лицо и тело в прыщах. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала лицо в профиль, а также зону декольте, где появились высыпания. При этом она предположила, что покраснения могли возникнуть после съемок бьюти-видео.

«Если после приема врача это подтвердится, то что тогда? Не снимать больше ролики? Или жертвовать телом ради такой красоты?» — посетовала юзерша.

В октябре британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун также показала покрытое прыщами лицо. Так, вначале 19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» продемонстрировала внешность с макияжем, который скрывал состояние кожи. Затем она предстала перед камерой без косметики, с высыпаниями и покраснениями на лбу, щеках и подбородке.

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      Карина Черных
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