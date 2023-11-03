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14:23, 3 ноября 2023Культура

Дочь Владимира Меньшова решила закрыть киностудию отца

Дочь Владимира Меньшова Юлия закрыла киностудию отца «Жанр»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Единственная дочь заслуженного артиста Владимира Меньшова Юлия приняла решение закрыть киностудию отца под названием «Жанр». Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что причиной стали убытки, которые несла студия: в 2021 году она потеряла 1,5 миллиона рублей чистой прибыли.

Киностудия была основана в 1997 году, Меньшов возглавлял ее вплоть до своего ухода из жизни, после чего она перешла его вдове Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой.

Ранее Юлия Меньшова высказалась о возможности жизни в другой стране. Она сообщила, что не рассматривает вариант проживания за границей. Отвечая на вопрос, какую страну, кроме России, она выбрала бы для жизни, Меньшова ответила: «С точки зрения проживания — никакую».

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