Дочь Владимира Меньшова решила закрыть киностудию отца

Дочь Владимира Меньшова Юлия закрыла киностудию отца «Жанр»

Единственная дочь заслуженного артиста Владимира Меньшова Юлия приняла решение закрыть киностудию отца под названием «Жанр». Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что причиной стали убытки, которые несла студия: в 2021 году она потеряла 1,5 миллиона рублей чистой прибыли.

Киностудия была основана в 1997 году, Меньшов возглавлял ее вплоть до своего ухода из жизни, после чего она перешла его вдове Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой.

Ранее Юлия Меньшова высказалась о возможности жизни в другой стране. Она сообщила, что не рассматривает вариант проживания за границей. Отвечая на вопрос, какую страну, кроме России, она выбрала бы для жизни, Меньшова ответила: «С точки зрения проживания — никакую».