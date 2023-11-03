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09:03, 3 ноября 2023Силовые структуры

Два российских сутенера предстанут перед судом за организацию борделей

В Благовещенске перед судом предстанут два сутенера, организовавших бордели

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Благовещенске перед судом предстанут 25-летняя местная жительница и ее 43-летний коллега по делу об организации борделей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Им предъявлено обвинение по статье 241 УК РФ («Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией»).

По версии полицейских, благовещенка втянула в проституцию несколько жительниц Амурской области в возрасте от 19 до 33 лет. Девушки обслуживали клиентов на арендованной квартире. Задержанный мужчина доставлял проституток в сауны и гостиницы города.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

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      Илона Палей
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