Эротическая фотосессия в угольной шахте возмутила власти Польши

Wyborcza: власти Польши возмутились эротической фотосессией в угольной шахте

Власти Польши возмутились эротической фотосессией на самой прибыльной в стране угольной шахте «Богданка». Об этом пишет газета Wyborcza.

«"Богданка" не была проинформирована о спорном характере фотосессии. "Богданка" не создает и не будет создавать или продвигать календари, содержащие обнаженные фотографии женщин», — приводит издание заявление руководства шахты.

Как стало известно, фотосессию провел подрядчик шахты, который изначально получил разрешение на съемку тракторов BIZON под землей. Однако через некоторое время на внутренних коммуникаторах рабочих «Богданки» появились снимки обнаженных моделей, сделанные на глубине 960 метров. Сотрудники шахты отправили фото депутату польского сейма Марте Вцисло.

«Сначала я подумала, что это какая-то шутка, но оказалось, что нет», — прокомментировала она ситуацию на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Под публикацией пользователи оставили гневные комментарии «Позор» и «Сексизм в чистом виде».

Ранее сообщалось, что фотограф из США решила привлечь внимание к проблеме бездомных и выпустила эротические календари с ними. Каждый год она находит 12 бездомных мужчин, которые готовы позировать для снимков с голым торсом.