Уникальные исторические документы раскроют в Москве

Вице-мэр Москвы Ракова: Главархив и ГИТИС запустят новый театральный подкаст

Главархив Москвы и ГИТИС запустят совместный подкаст «ГИТИС говорит» в 145-летний юбилей театрального института, в котором раскроют для москвичей уникальные документы, хранящиеся в столичных архивах. Как рассказала вице-мэр Анастасия Ракова, в записи подкаста примут участие студенты, выпускники и преподаватели театрального вуза, а также историки Главархива Москвы.

В Год педагога и наставника мы уделяем особое внимание проектам, посвященным образованию. Мы запускаем подкаст с ГИТИСом, где будем говорить о том, как развивалось театральное образование с конца XIX века и до сегодняшнего дня. Уверена, что подкаст будет полезен не только тем, кто любит театр, но и всем школьникам, которые хотят в дальнейшем поступать в театральные вузы Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

История отечественного театрального образования будет раскрываться через рассказы о творческой и педагогической деятельности известных выпускников и преподавателей вуза: Владимира Немировича-Данченко, Всеволода Мейерхольда, Ольги Книппер, Марии Кнебель, Андрея Попова, Олега Табакова и многих других. Первые выпуски будут посвящены становлению Филармонического училища, которое в 1878 году основал Петр Шостаковский и с которого началась история ГИТИСа. Планируется, что эпизоды подкаста охватят историю всех восьми факультетов института.

Подкаст о театральном образовании станет вторым подкастом Главархива Москвы. Первый — «Голоса Победы» — был посвящен Великой Отечественной войне и выходил в течение года. Туда вошли около 200 аудиозаписей с воспоминаниями бойцов, медиков, школьников, поэтов, прозаиков, актеров и многих других участников и очевидцев войны.

Эпизоды подкаста о ГИТИСе начнут выходить с ноября и будут доступны на популярных подкаст-платформах: «Яндекс. Музыке», «ВКонтакте», «Mave» и других.

