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12:08, 3 ноября 2023Россия

Командующего в зоне СВО «Штормом Z» выходца из ОПГ заметили в Госдуме

V1.ru: командующий в зоне СВО «Штормом Z» авторитет сделал фото в ГД с Луговым

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Выходца из объединенной преступной группировки (ОПГ) в Волгограде, авторитета Алиетдина Махмудова, который командует отрядом «Шторм Z» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заметили в Государственной Думе. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По информации издания, Махмудов сделал фото с депутатом ГД от ЛДПР Андреем Луговым. На снимке, оказавшемся в распоряжении редакции портала, видно, что в руках парламентарий держит папку для документов, а волгоградец — предмет, похожий на паспорт или картхолдер.

Корреспондент V1.ru попытался разузнать у помощников, по какому поводу они встречались, но те только ответили, что передали вопрос самому Луговому. Парламентарий общаться по данной теме с журналистами не захотел, объяснив это тем, что находится в дороге.

Знакомые командира «Шторма Z» пояснили, что недавно Махмудов был в отпуске. За это время он успел съездить в Москву. Сейчас, как утверждают его товарищи, криминальный авторитет вернулся в зону боевых действий.

Как пишет V1.ru, в Волгограде Махмудов был одним из приближенных вице-президента областной Федерации бокса Владимира Кадина в группировке авторитетных спортсменов. Когда в 2011 году Кадина не стало, начались разборки за криминальный трон.

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В августе того же года Махмудову дали 17,5 лет тюрьмы за организацию расправы над волгоградским бизнесменом Сергеем Брудным и тяжелое ранение арендатора Центрального рынка Евгения Ремезова.

Находясь в колонии, Махмудов выступал свидетелем по уголовному делу экс-советника председателя Следственного комитета России Александра БастрыкинаМихаила Музраева. Кроме того, Махмудов имел судимость за вымогательство крупной суммы денег у председателя национальной культурной автономии корейцев.

Ранее сообщалось, что расправившийся с 23-летней медсестрой в Пермском крае вагнеровец Артем Бучин получил помилование.

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      Анна Щербакова
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